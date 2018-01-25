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25/01/2018 17:50

【北水炒Ｄ乜】大市回調北水減，沽騰訊吉利內險，買工行金蝶

　　《經濟通通訊社２５日專訊》雖然外圍道指再度破頂，但港股連日破頂後終見調整，止步七
連升，周四早上窄幅高開２０點後一直回吐，在多隻重磅股持續偏軟下，加上午後滬深股市跌勢
加劇，誘發港股愈跌愈多，最終全日跌３０４﹒２４點或０﹒９２％，報３２６５４﹒４５點；
主板成交與周三日相若，錄１８７７﹒１４億元；北水再減１１﹒５７億，錄２８﹒２億元人民
幣；港股通反而多增６﹒７１億，錄２４２﹒２１億，佔大市成交１２﹒９％。

＊大市回調騰訊挫逾２％，北水單日沽６億＊

　　大市回調３００點，騰訊（００７００）首當其衝捱沽，尤其尾市賣盤激增，最終全日跌
２﹒３５％報４５８元，北水周四大舉撤出６﹒０５億，四日合計仍買入５﹒８９億；吉利
（００１７５）日前主席李書福增持價值約４﹒７億元股份，每股作價２４﹒９９元，惟其升勢
只是曇花一現，周四再跌１﹒７４％報２５﹒４元，南下資金單日沽走３﹒０３億；另外金蝶
（００２６８）周三獲富瑞重申予「買入」評級，惟周四股價回吐２﹒４６％，吸引北水吸納
１﹒０７億。

＊內銀股全跌，惟北水仍斥３億買工行＊

　　人行普惠金融定向降準今日全面實施，惟實際釋放的流動性或在３０００億元至３８００億
元人民幣之間，低於此前市場預期，內銀股全線借勢回調，工行（０１３９８）挫３﹒０２％報
７﹒０６元，惟北水仍斥３﹒３６億吸納，四日合計買入１５﹒０４億；農行（０１２８８）跌
１﹒８６％，南下資金仍買入７４２２萬，過去三日計買入７﹒３５億；建行（００９３９）跌
１﹒８３％，北水買４０５５萬，四日買入１６﹒９３億；招行（０３９６８）跌２﹒７２％，
北水沽出２４９０萬，兩日沽走２﹒８８９億；中信行（００９９８）大挫４﹒２６％，北水沽
售７０６３萬，過去三日沽出５０６３萬。

＊北水全沽內險，平保急挫２﹒４５％＊

　　北水全沽內險，南下資金周四再沽走１﹒５３億平保（０２３１８），全日挫２﹒４５％報
９１﹒７元，過去三日淨沽出１４﹒４１億，暫時是本周最多北水沽售的個股；太保
（０２６０１）周四沽走１﹒４３億，三日計淨流入１２００萬，新保（０１３３６）周四沽走
１﹒３５億；中國太平（００９６６）周四沽走８３７４萬。（ｅｎ）

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