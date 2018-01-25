【企業盈警】新疆新鑫礦業（３８３３）料去年度合併虧損大減

《經濟通通訊社２５日專訊》新疆新鑫礦業（０３８３３）發盈警，預料截至去年１２月底

止的合併淨虧損不超過８７００萬元人民幣，較上年度的２﹒３６億元人民幣大幅減少，主要由

於主要產品（即電解鎳及陰極銅）的平均售價對比上年度分別上升９﹒４％及３４﹒６％，而銷

售電解鈷存貨亦帶來毛利。（ｃｈ）

