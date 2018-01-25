【新股上市】民信國際（８４５６）暗盤收市高招股價逾１４％

《經濟通通訊社２５日專訊》民信國際控股（０８４５６）明天（２６日）掛牌，於輝立證

券暗盤開０﹒８２元，較招股價０﹒７元高出１７﹒１４％。收報０﹒８元，較招股價高

１４﹒３％。每手４０００股，不計手續費賺４００元

該股於耀才證券交易場，收報０﹒８元，同樣高招股價１４﹒３％。（ｃｈ）

