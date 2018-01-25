【夜期時段】即月期指最新報３２６８１點，升１點，高水２７點

《經濟通通訊社２５日專訊》即月期指在夜期時段開市報３２６９９點，升１９點，高水

４５點，最新報３２６８１點，升１點，高水２７點，合約成交２７３９張。

Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１３３７５點，升３點，低水１３點，最新報

１３３７２點，無升跌，低水１６點，合約成交３０５０張。（ｊｎ）

