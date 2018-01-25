《經濟通通訊社２５日專訊》威訊控股（０１０８７）發盈警，估計截至去年１２月底的全
年錄得虧損淨額，較２０１６年虧損６８９０萬元（人民幣．下同）有所增加。主要由於出售證
券投資所產生變現虧損約４５００萬元。另外，２０１６年１２月以及２０１７年２月的配售協
議發行利息票據所產生的融資成本約２９００萬元，亦使集團虧損淨額增加。（ｅｌ）
25/01/2018 17:42
【企業盈警】威利控股料去年虧損淨額增加，因證券投資錄虧損
《經濟通通訊社２５日專訊》威訊控股（０１０８７）發盈警，估計截至去年１２月底的全
年錄得虧損淨額，較２０１６年虧損６８９０萬元（人民幣．下同）有所增加。主要由於出售證
券投資所產生變現虧損約４５００萬元。另外，２０１６年１２月以及２０１７年２月的配售協
議發行利息票據所產生的融資成本約２９００萬元，亦使集團虧損淨額增加。（ｅｌ）
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