《再戰明天》澳洲和印度假期休市，日本央行公布會議記錄

《經濟通通訊社２５日專訊》明日，澳洲和印度金融市場因假期休市，日本央行公布會議記

錄。



＊日本央行公布會議記錄＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明早７：５０ａｍ，日本央行發布１２月２０－２１日貨

幣政策會議紀錄。

５：００ａｍ之後，美國投資公司協會（ＩＣＩ）公布一周貨幣市場共同基金數據。

美國總統特朗普於達沃斯論壇發表主旨演講。

明午４：００ｐｍ，瑞典央行執委會會議。



＊澳洲和印度金融市場因假期休市，日本公布１２月消費者物價指數＊



明日，澳洲和印度金融市場因假期休市。

在數據方面，明晨１２：００ａｍ，美國公布１月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數，料維

持於１４。

明早５：００ａｍ，南韓公布１月消費者信心指數。７：３０ａｍ，日本公布１２月消費者

物價指數，年率料由０﹒６％升上１﹒１％。東京１月消費者物價指數年率料由１％升上

１﹒１％；東京核心消費者物價指數年率料維持於０﹒８％。

９：３０ａｍ，中國公布１２月工業利潤。１０：３０ａｍ，新加坡公布第四季失業率（經

季節調整），料由２﹒２％降至２﹒１％。



＊法國公布１月消費者信心指數＊



１：００ｐｍ，新加坡公布１２月工業生產（經季節調整），月率料由下滑２﹒３％升上

２﹒４％；年率料由５﹒３％降至０﹒８％。３：４５ｐｍ，法國公布１月企業調查－總體需求

。法國１月消費者信心指數料由１０５升上１０６。



＊ＤＹＮＡＭ公布第三季度業績＊



在本港，明日，ＤＹＮＡＭ ＪＡＰＡＮ（０６８８９）公布第三季度業績。

阿里健康（００２４１）和亞洲能源物流（００３５１）開股東特別大會。（ｈｏ）

