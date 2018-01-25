《經濟通通訊社２５日專訊》王氏港建（００５３２）發出盈喜，預期截至２０１７年１２
月３１日止年度之溢利將按年錄得不少於９０％之增長。主要由於在期內集團經營業務之整體表
現有所進步所致。（ｊｎ）
25/01/2018 17:12
【企業盈喜】王氏港建（０５３２）料年度溢利按年增長至少９０％
《經濟通通訊社２５日專訊》王氏港建（００５３２）發出盈喜，預期截至２０１７年１２
月３１日止年度之溢利將按年錄得不少於９０％之增長。主要由於在期內集團經營業務之整體表
現有所進步所致。（ｊｎ）
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