《經濟通通訊社２５日專訊》南豐集團公布，旗下港島東「Ｉｓｌａｎｄ Ｇａｒｄｅｎ香
島」自今年１月起至今，共售出２４伙，套現４﹒９億元，而開售至今則共售出３６２伙，佔總
數７７％，套現約６６億元。
南豐表示，將於本月２８日以先到先得方式出售７伙單位。
「Ｉｓｌａｎｄ Ｇａｒｄｅｎ香島」由４幢住宅大廈組成，共提供４７０個單位，間隔由
１房複式至５房，實用面積介乎４８５至２２９０平方呎。（ｄｌ）
25/01/2018 18:18
【本港樓市】南豐「香島」開售至今累售３６２伙，套現約６６億元
《經濟通通訊社２５日專訊》南豐集團公布，旗下港島東「Ｉｓｌａｎｄ Ｇａｒｄｅｎ香
島」自今年１月起至今，共售出２４伙，套現４﹒９億元，而開售至今則共售出３６２伙，佔總
數７７％，套現約６６億元。
南豐表示，將於本月２８日以先到先得方式出售７伙單位。
「Ｉｓｌａｎｄ Ｇａｒｄｅｎ香島」由４幢住宅大廈組成，共提供４７０個單位，間隔由
１房複式至５房，實用面積介乎４８５至２２９０平方呎。（ｄｌ）
|生財有道25/01/2018
【美匯走弱】憂美放棄強美元政策美匯急挫 分析料再進一步尋底
|生財有道25/01/2018
大和: 升長實及長建目標 看好長建成為另一重要公司
|專訪25/01/2018
【金融科技】數碼港:研融通投資者網絡與股權基金，擴大網絡
|中國故事25/01/2018
有大食大 食藥吼龍頭恒瑞醫藥
|生財有道25/01/2018
【一年之計】理財斷捨離，定短中長目標，零成本整理財務
|國際動態25/01/2018
特朗普赴達沃斯 料鼓勵到美投資
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰