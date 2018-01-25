【本港樓市】南豐「香島」開售至今累售３６２伙，套現約６６億元

《經濟通通訊社２５日專訊》南豐集團公布，旗下港島東「Ｉｓｌａｎｄ Ｇａｒｄｅｎ香

島」自今年１月起至今，共售出２４伙，套現４﹒９億元，而開售至今則共售出３６２伙，佔總

數７７％，套現約６６億元。

南豐表示，將於本月２８日以先到先得方式出售７伙單位。

「Ｉｓｌａｎｄ Ｇａｒｄｅｎ香島」由４幢住宅大廈組成，共提供４７０個單位，間隔由

１房複式至５房，實用面積介乎４８５至２２９０平方呎。（ｄｌ）

