【本港經濟】本港去年商品出口貨值升８％，２０１１年來最大升幅

《經濟通通訊社２５日專訊》政府統計處公布，２０１７年１２月份本港整體出口貨值按年

上升６％，遜於市場預期的７﹒３％，進口貨值按年升９％。去年整體商品出口貨值上升８％，

是２０１１年以來最大的年度升幅。

繼去年１１月份錄得７﹒８％的按年升幅後，１２月份轉口與港產品出口合計的商品整體出

口貨值為３６０７億元，按年上升６％。其中１２月份轉口貨值為３５７１億元，上升６％，而

港產品出口貨值則上升至３６億元，升幅為０﹒１％。同時，繼１１月份錄得８﹒６％的按年升

幅後，１２月份商品進口貨值為４２０６億元，按年上升９％。１２月份錄得有形貿易逆差

５９９億元，相等於商品進口貨值的１４﹒２％。

２０１７年的商品整體出口貨值按年上升８％。其中轉口貨值上升８﹒１％，而港產品出口

貨值則上升１﹒４％。同時，商品進口貨值上升８﹒７％。２０１７年錄得有形貿易逆差

４８１１億元，相等於商品進口貨值的１１％。

經季節性調整的數字顯示，２０１７年第四季與對上一季比較，商品整體出口貨值錄得

４﹒２％的升幅。其中轉口貨值上升４﹒２％，而港產品出口貨值上升１﹒３％。同時，商品進

口貨值上升４﹒９％。

政府發言人表示，環球需求快速擴張，２０１７年１２月份的商品出口再有顯著的按年增長

。輸往亞洲的出口繼續穩步上升，而輸往美國及歐盟的出口增長加快至雙位數字。２０１７年全

年合計，商品出口貨值上升８％，是２０１１年以來最大的年度升幅。

發言人進一步指出，展望未來，環球經濟前景向好，短期內會繼續為香港的出口帶來支持。

政府會繼續密切留意環球貨幣環境演變及主要經濟體的貿易政策發展等外圍不明朗因素。

（ｂｉ）

