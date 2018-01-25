《經濟通通訊社２５日專訊》富通科技（００４６５）公布，截至去年底止全年盈轉虧，主
要由於利潤率較低之產品數目有所增加，行政及財務費用增加約２０至２５％，陳舊庫存撥備以
及呆帳撥備有所增加。（ｌｙ）
25/01/2018 18:16
【企業盈警】富通科技料全年盈轉虧，因利潤率低產品數目增加
《經濟通通訊社２５日專訊》富通科技（００４６５）公布，截至去年底止全年盈轉虧，主
要由於利潤率較低之產品數目有所增加，行政及財務費用增加約２０至２５％，陳舊庫存撥備以
及呆帳撥備有所增加。（ｌｙ）
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