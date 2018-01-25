【企業盈喜】自動系統料去年純利按年升５５％，因新收購公司入帳

《經濟通通訊社２５日專訊》自動系統（００７７１）發盈喜，料截至去年底止全年收入、

毛利及溢利較２０１６年同期將錄得分別多於２０％、１００％及５５％之增長。

該公司指預期業績增長，主要由於去年完成收購的Ｇｒｉｄ Ｄｙｎａｍｉｃｓ自去年４月

７日起入帳。（ｌｙ）

