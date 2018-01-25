《經濟通通訊社２５日專訊》自動系統（００７７１）發盈喜，料截至去年底止全年收入、
毛利及溢利較２０１６年同期將錄得分別多於２０％、１００％及５５％之增長。
該公司指預期業績增長，主要由於去年完成收購的Ｇｒｉｄ Ｄｙｎａｍｉｃｓ自去年４月
７日起入帳。（ｌｙ）
25/01/2018 17:19
【企業盈喜】自動系統料去年純利按年升５５％，因新收購公司入帳
《經濟通通訊社２５日專訊》自動系統（００７７１）發盈喜，料截至去年底止全年收入、
毛利及溢利較２０１６年同期將錄得分別多於２０％、１００％及５５％之增長。
該公司指預期業績增長，主要由於去年完成收購的Ｇｒｉｄ Ｄｙｎａｍｉｃｓ自去年４月
７日起入帳。（ｌｙ）
|生財有道25/01/2018
【美匯走弱】憂美放棄強美元政策美匯急挫 分析料再進一步尋底
|生財有道25/01/2018
大和: 升長實及長建目標 看好長建成為另一重要公司
|專訪25/01/2018
【金融科技】數碼港:研融通投資者網絡與股權基金，擴大網絡
|中國故事25/01/2018
有大食大 食藥吼龍頭恒瑞醫藥
|生財有道25/01/2018
【一年之計】理財斷捨離，定短中長目標，零成本整理財務
|國際動態25/01/2018
特朗普赴達沃斯 料鼓勵到美投資
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰