《小傳日記》魚缸終於要唞唞，內銀ＱＱ向低走！



《小傳日記》花旗國魚缸噚日（２４日）個別發展，晶片股拖累納指碌低，不過道指就再度

破頂。香江魚缸上日尾市一度掂到三萬三，埋單連續六日創歷史新高，兼且連升七日。今日

（２５日）魚缸承接上日升勢，高開２０點報３２９７９點，可惜開心得唔夠一陣，喺內銀佬同

埋濠賭仔齊齊腳軟下，魚缸轉勢向下，最低腳軟３０８點低見３２６５０點，連續飛起咁多日之

後，終於出現比較大嘅沽壓。祖國移動（００９４１）等落後嘅藍戰士喺呢個時候跑出嚟想追上

喎，令魚缸午跌幅一度收窄。不過，ＱＱ（０７００）尾市就腳軟超過２巴仙，收報４５８銀，

逼近十天線（４５３﹒０４銀），拖累魚缸埋單都要腳軟３０４點，幅度近１個巴仙，收

３２６５４點。全日成交就大約有１８７７億銀，同上日差唔多。

國貨終止１９連升，今日要碌低２３２點，幅度近２個巴仙，報１３３８８點。Ａ場亦要跌

１１點，收３５４８。



＊三桶油再炒中石油威水，油服彈唔起百勤最失準＊



受惠於花旗國原油庫存連跌十星期，噚日國際油價又再跳起，紐約油同倫敦油齊齊創超過三

年高。上日好出位嘅「三桶油」，今日都順勢繼續飛起！祖國石油（００８５７）最多彈起逾５

巴仙，高見６﹒５３銀，再創兩年半新高，埋單踢高逾２巴仙，報６﹒３５銀。祖國石化

（００３８６）都有氣有力，高見７﹒１６銀，創２０１４年９月以嚟新高，收報６﹒９８銀。

中海油（００８８３）就跳起近１巴仙，報１２﹒９銀。

油服佬安東（０３３３７）本來都跟住彈高，但最終軟近１巴仙收１﹒５２銀；百勤油服

（０２１７８）仲差，雖然朝早跳高過逾６巴仙，不過最終都要倒插近８巴仙，報０﹒５９銀。



＊落後股追上超人最醒神，內需無咩力蒙牛腳仔軟＊



魚缸升到攰，今日就坐低休息一陣，不過有堆比較少提到嘅藍戰士就發力追上。當中長和系

算係相當之醒神，超人一號（００００１）曾經高見１０７銀創近半年高，埋單衝前近２巴仙，

報１０６﹒４銀；阿囝長建（０１０３８）仲叻，一下子飛起近４巴仙，突破百天線

（６７﹒７６６銀），收報６９﹒６５銀，做埋最叻藍戰士！

追落後嘅仲有電訊佬，國泰君安讚佢哋「跑贏大市」，首選中電信（００７２８），今日跳

起１巴仙，報３﹒９２銀；街坊聯通（００７６２）仲架勢，彈高逾３巴仙，報１１﹒７２銀。

跌市「公用三寶」發圍，中電（００００２）有大摩維持「與大市同步」評級，同埋「他屐

」８５銀，跳起逾１巴仙，報７９﹒１銀；煤氣（００００３）同電能實業（００００６）就輕

微衝前，分別升近１巴仙，報１５﹒４４銀同６６﹒９５銀。

內需股普遍都腳仔軟，蒙牛（０２３１９）愈跌愈深，埋單碌低４巴仙，報２５﹒７５銀，

係是日最差藍戰士。



＊Ａ場唔太得券商被人質，放水量打折內銀舉白旗＊



即使祖國普惠金融定向降準今日全面實施，但放水量差過預期，近日獲資金追捧嘅四大錢莊

佬今日都要「舉白旗」！工行（０１３９８）相當無奈，全日都要跌低約３巴仙，報７﹒０６銀

；建行（００９３９）同農行（０１２８８）齊齊冇咗約２巴仙，分別報８﹒５７銀及４﹒７銀

；曾見逾兩年半高位嘅中行（０３９８８），今日都扺擋唔住大市嘅跌勢，最終收市時亦要跌逾

２巴仙，報４﹒５９銀。

至於近日狀態大勇嘅祖國券商佬，今日亦要趴低。雖然信証（０６０３０）喺去年嘅業績相

當省鏡，淨利潤衝前近１１巴仙至約１１５億人仔，但仍扺擋唔住大市嘅「衝擊」，全日跌低近

６巴仙，埋單２１﹒６銀；「街坊」中國銀河（０６８８１）同樣上演「高處不勝寒」劇目，全

日跪低約３巴仙，報６﹒７６銀；ＨＴＳＣ（０６８８６）完場時都要碌低近４巴仙，報

１８﹒６８銀，真係欲哭無淚啦！國泰君安（０１７８８）就宣布折讓近８巴仙「抽水」，全日

唔見近３巴仙，報３銀。



＊賭股齊跳水阿梅勁愁緒，要仔唔要乸萬科哭無淚＊



馬交賭仔今日都冇乜力水，即使金沙（０１９２８）上季賺逾５億美金升咗４９個巴仙，經

調整物業ＥＢＩＴＤＡ亦大增約２０巴仙勝孖屐預期，但可能佢近日一直Ｋｅｅｐ住升，孖屐早

已估到業績靚仔，所以今日番到嚟就見到有獲利回吐盤，完場時就趴低近２巴仙，報

４７﹒３５銀；而「街坊」美高梅（０２２８２）就「傷上加傷」啦，即使佢旗下「美獅美高梅

」獲批賭桌，但賭枱數目低於預期，而原定喺下周一（２９日）開幕要延遲去到下個月，最終佢

全日就冇咗逾７巴仙，埋單２３﹒２５銀；而大阿哥銀娛（０００２７）都要跌約１巴仙，報

６５﹒７銀。

萬科企業（０２２０２）旗下嘅服務式住宅「Ｔｈｅ Ｌｕｎａ」（楹寓）就喺上日正式落

成，仲公開接受預租添呀，預料項目會喺今年４月起正式營運，但個價全日冇咗近３巴仙，報

４０銀，真係敵不過跌市洪流。但係萬科企業囝囝萬科置業海外（０１０３６）一度飛高超過四

成去到７﹒１５銀，不過公司就急急腳澄清，話呢個「Ｔｈｅ Ｌｕｎａ」呢個Ｐｒｏｊｅｃｔ

係阿媽，而唔係自己嘅，消息一傳出，升幅就快速收窄，不過全日都飛起咗約２８巴仙，報

６﹒３４銀。就咁睇個價，缸友似乎「要仔唔要乸」。

ＢＢＩ（０１０３５）同華潤鳳凰醫療（０１５１５）主要股東「骨水」走人，不過命運好

唔同，前者最多跌低逾８巴仙，最終埋單仍腳軟６巴仙，報３﹒２２銀；後者不但無跣腳，反而

高見過１２﹒４銀，埋單飛起近７巴仙，報１２﹒１銀。真係同人唔同命，同遮唔同柄。請請！



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