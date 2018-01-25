【美匯走弱】憂美放棄強美元政策美匯急挫，葉澤恆料再進一步尋底

《環富通基金頻道記者伍賜好２５日報道》美國財政部長努欽（Ｓｔｅｖｅｎ

Ｍｎｕｃｈｉｎ）周三（２４日）在達沃斯世界經濟論壇表示，美元跌勢有助於美國貿易，這是

長久以來美國財政部長首次發言表示歡迎弱美元。受到其言論打擊，美元隨即下滑。美匯指數昨

下跌０﹒９％至８９﹒３０４，為自２０１４年１２月以來首度跌穿９０大關。分析師預期美元

短期內仍具下跌空間。



＊葉澤恆：美匯指數有望下試８２，市場揣測美國放棄強美元政策＊



康證投資研究部環球市場高級分析員葉澤恆對《環富通基金頻道》表示，努欽的言論令市場

憂慮美國放棄強美元政策，引發大量美元沽盤湧現，將美匯指數推低至８９水平爭持，此水平為

１８年的平均值，一旦跌穿此水平，料進一步下試８２。



＊央行收水，非美貨幣轉強，美元受壓＊



隨著全球其他央行逐步採取「收水」政策，非美貨幣將會轉強，並會進一步打壓美元。他說

，歐元兌美元現處於１﹒２４３０水平，後市可望上試１﹒２５或１﹒３。英鎊兌美元現處

１﹒４２８０水平，下一步有望見１﹒４５。



＊弱美元政策利美國出口和還債＊



近期資金流入新興股票市場，亦令美元受壓，葉澤恆估計，美匯指數可能於年中時見底回升

，因新興股市應會因偏貴而進行調整。且美國稅改勢將引發海外資金回流，支撐美元匯價。

他相信，美國有可能轉採弱美元政策，因這有利美國出口，和有利美國償還債務。他亦估計

，美國經濟有望於下半年轉弱。

