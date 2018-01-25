港股七連升後回吐，跌３０４點收３２６５４，成交１８７７億元

《經濟通通訊社２５日專訊》受油價繼續造好及美股業績對辦等因素帶動下，道指再度破頂

，港股ＡＤＲ昨日（２４日）亦跟隨外圍造好，並企穩三萬三關。不過，港股連日破頂後見調整

，窄幅高開２０點垛３２９７９後，一度逼近３３０００，全日高見３２９９８，但重磅股持續

在高位回吐，午後中資金融股更跌勢加劇，港股最多跌３０８點，低見３２６５０，最終全日跌

３０４點或０﹒９２％，報３２６５４。主板總成交１８７７﹒１４億元，與昨日相若。

國指終止１９連升走勢，收跌２３２點或１﹒７１％，報１３３８８。滬指則終止七連升走

勢，跌１１點或０﹒３％，報３５４８。



＊長建獲唱好表現冠藍籌，油價創新高石油股續造好＊



長和系獲大和唱好，長建（０１０３８）獲該行提高盈利預測，其目標價由８５元略升至

８６元，維持買入評級，長建全日急漲３﹒８８％，報６９﹒６５元，為表現最好藍籌。長和

（００００１）升１﹒７２％，報１０６﹒４元。長實（０１１１３）則獲大和看好會成為系內

第三間價值達５００億美元的公司，目標價由８３元升至８５﹒２元，維持買入評級，惟全日軟

０﹒８％，報７４元。電能（００００６）則窄幅升０﹒６８％，報６６﹒９５元。

美國原油庫存連跌十周，刺激紐約期油昨日升１﹒８％，報６５﹒６１美元，創２０１４年

１２月以來最高。油價造好帶動「三桶油」表現，中石油（００８５７）升２﹒２５％，報

６﹒３５元。中石化（００３８６）漲１﹒９％，報６﹒９８元。中海油（００８８３）揚

０﹒６２％，報１２﹒９元。

中資電信股獲國泰君安予跑贏大市評級，中聯通（００７６２）漲３﹒３５％，報

１１﹒７２元。中移動（００９４１）軟０﹒３％，報８２﹒５５元。中電信（００７２８）揚

１﹒０３％，報３﹒９２元。



＊信証業績對辦惟遇沽壓，人行放水低預期內銀受壓＊



中信証券（０６０３０）昨日收市後公布業績快報，營業收入增長１３﹒９２％至

４３２﹒９２億元人民幣，淨利潤升１０﹒５７％至１１４﹒６１億元人民幣，惟股價跟隨大市

偏軟，全日跌５﹒６８％，報２１﹒６元，為表現最差國指成分股。同系股份中信銀行

（００９９８）則緊隨其後，跌４﹒２６％，報６﹒３元。華泰六八八六（０６８８６）跌

３﹒７％，報１８﹒６８元。海通證券（０６８３７）下滑３﹒５６％，報１３﹒０２元。

人行普惠金融定向降準今日全面實施，惟實際釋放的流動性或在３０００億元至３８００億

元人民幣之間，低於此前市場預期，內銀股全線借勢回調，建行（００９３９）跌１﹒８３％，

報８﹒５７元。工行（０１３９８）挫３﹒０２％，報７﹒０６元。中行（０３９８８）跌

２﹒３４％，報４﹒５９元。招行（０３９６８）跌２﹒７％，報３７﹒５５元。

重磅股全線下挫，港交所（００３８８）跌２﹒７９％，報２９３元。騰訊（００７００）

跌２﹒３５％，報４５８元。平保（０２３１８）挫２﹒４５％，報９１﹒７元。友邦

（０１２９９）軟０﹒８％，報６６﹒３５元。匯控（００００５）軟０﹒４１％，報８５﹒５

元。（ｔｔ）

