《經濟通通訊社２５日專訊》社區網絡聯盟劉頴匡今日報名參加立法會新界東補選。他指，
今次補選的議席原屬代表本土派梁天琦出選的青年新政梁頌恆，因此應有本土派人士參選。
劉頴匡表示已簽署確認書，認為政府沒有理由取消他的參選資格。而他早前聲稱已獲梁頌恆
支持參選，但今日未見梁頌恆到場。
新界東已報名參選的有新民主同盟范國威、工聯會鄧家彪、方國珊、陳玉娥和陳國強。
（ｃｗ）（ｚｚ）
25/01/2018 11:23
【立會補選】劉頴匡報名參加新界東補選：該議席本屬本土派
《經濟通通訊社２５日專訊》社區網絡聯盟劉頴匡今日報名參加立法會新界東補選。他指，
今次補選的議席原屬代表本土派梁天琦出選的青年新政梁頌恆，因此應有本土派人士參選。
劉頴匡表示已簽署確認書，認為政府沒有理由取消他的參選資格。而他早前聲稱已獲梁頌恆
支持參選，但今日未見梁頌恆到場。
新界東已報名參選的有新民主同盟范國威、工聯會鄧家彪、方國珊、陳玉娥和陳國強。
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