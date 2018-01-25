【立會補選】劉頴匡報名參加新界東補選：該議席本屬本土派

《經濟通通訊社２５日專訊》社區網絡聯盟劉頴匡今日報名參加立法會新界東補選。他指，

今次補選的議席原屬代表本土派梁天琦出選的青年新政梁頌恆，因此應有本土派人士參選。

劉頴匡表示已簽署確認書，認為政府沒有理由取消他的參選資格。而他早前聲稱已獲梁頌恆

支持參選，但今日未見梁頌恆到場。

新界東已報名參選的有新民主同盟范國威、工聯會鄧家彪、方國珊、陳玉娥和陳國強。

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