《經濟通通訊社２５日專訊》性傾向條例家庭關注組成員趙佩玉今日報名參加立法會新界東
補選。她指受宗教信仰影響而報名參選，稱已收集到超過２００個提名，及與教會朋友籌到５萬
元，足夠繳交選舉按金。
新界東已報名參選的有新民主同盟范國威、工聯會鄧家彪、方國珊、陳玉娥、陳國強和本土
派劉穎匡。（ｃｗ）（ｚｚ）
25/01/2018 12:36
【立會補選】趙佩玉報名參加新界東補選，稱獲逾２００提名
《經濟通通訊社２５日專訊》性傾向條例家庭關注組成員趙佩玉今日報名參加立法會新界東
補選。她指受宗教信仰影響而報名參選，稱已收集到超過２００個提名，及與教會朋友籌到５萬
元，足夠繳交選舉按金。
新界東已報名參選的有新民主同盟范國威、工聯會鄧家彪、方國珊、陳玉娥、陳國強和本土
派劉穎匡。（ｃｗ）（ｚｚ）
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