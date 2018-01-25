【一地兩檢】內委會議程指本地立法草案將於３１日在立法會作首讀

《經濟通通訊社２５日專訊》立法會內務委員會明日開會討論下周三（３１日）大會事項。

根據內會議程顯示，政府將會於３１日就《廣深港高鐵（一地兩檢）條例草案》進行首讀及動議

二讀。

政府早前稱，將會爭取於本月尾至下月初將條例草案提交立法會。（ｃｗ）（ｚｚ）

