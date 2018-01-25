【聚焦人幣】人幣兌一美元中間價升１９２點子，錄逾２６個月高

《經濟通通訊社２５日專訊》美國財政部長努欽表示「美元走軟有利於美國貿易」後，美元

指數應聲下跌，錄三年來首次跌穿９０關口。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報

６﹒３７２４，較上個交易日升１９２點子，錄五連升及２０１５年１１月１３日以來新高，上

個交易日報６﹒３９１６。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６．３７２４ － １９２．００

１歐元╱人民幣 ７．８９９６ ＋ ３６６．００

１００日圓╱人民幣 ５．８３２０ ＋ ３４１．００

１港元╱人民幣 ０．８１５１ － ２３．５０

１英鎊╱人民幣 ９．０６６１ ＋１１４６．００

１澳元╱人民幣 ５．１２８６ ＋ １６９．００

１紐元╱人民幣 ４．６７３１ － ２７８．００

１新加坡╱人民幣 ４．８６９２ ＋ １５７．００

１瑞郎╱人民幣 ６．７３５２ ＋ ５９３．００

１加元╱人民幣 ５．１５９０ ＋ １２９．００

１人民幣╱林吉特 ０．６１２５ － １３．８０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ８．８２９０ ＋ １５０．００

１人民幣╱南非蘭特 １．８６５３ － １７０．００

１人民幣╱韓元 １６７．５７００ － ２．００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。（ｊｙ）

