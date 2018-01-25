《神州經脈》人民幣狂飆５００點，滬指七連升斷纜，英揆月底訪華

《經濟通通訊社２５日專訊》人民銀行今起實施定向降準，人民幣兌美元單日勁升逾５００

點子，滬綜指七連升斷纜，收跌０﹒３１％，報３５４８﹒３１點；深成指收跌０﹒４７％，報

１１５５２﹒５６點；創業板「倒Ｖ」走勢，一度創１８５２點的逾兩個月高，惟最終收跌

０﹒１４％，報１８１０﹒８３點。兩市全日成交減少３％至５８１４億元（人民幣．下同）。



＊中間價五連升至逾２６個月最高＊



美國財政部長努欽表示「美元走軟有利於美國貿易」後，美元指數應聲下跌，錄三年來首次

跌穿９０關口。人民幣兌一美元中間價今報６﹒３７２４，較上個交易日升１９２點子，五連升

及２０１５年１１月１３日以來新高。

在岸即期匯率（ＣＮＹ）今早高開２０９點子，接連突破６﹒３５、６﹒３４、６﹒３３、

６﹒３２關口，最多漲７２７點子，高見６﹒３１４８；離岸人民幣亦跳漲最多４４１點，高見

６﹒３１３４。在岸人民幣兌美元收升５２５點子，報６﹒３３５０。

交易員表示，美財長言論正好契合市場一邊倒做空美元思路，加劇美元弱勢，目前並未有美

元企穩跡象。從定價機制看，人民幣也會延續強勢。接下來需要重點關注監管政策，是否會認為

當前市場波動已經偏離基本面，需要進行逆周期調節。



＊定向降準料放水最多３８００億＊



人民銀行指，考慮到普惠金融定向降準可吸收逆回購到期等因素的影響，為維護銀行體系流

動性合理穩定，今日不開展公開市場操作。公開市場單日淨回籠１２００億元，時隔逾兩星期再

現淨回籠。

人行主管媒體《金融時報》引述專家表示，此次定向降準對流動性和市場的影響是短暫的，

實際釋放的流動性或在３０００億至３８００億元之間，低於此前市場預期。

交易員稱，不排除有銀行已開始啟用臨時準備金動用安排（ＣＲＡ）工具，春節前流動性總

體料有保障，不過長假前仍需警惕提現高峰衝擊。

上海銀行間同業拆放利率（Ｓｈｉｂｏｒ）近全線升，３個月期連續第１２個交易日上漲，

創１月２日來新高。



＊９９５萬元資金續跌停價掃樂視＊



周三（２４日）復牌即封死跌停的樂視網（深：３００１０４），今日續跌停報１２﹒４２

元。

曾為創業板第一大權重股、停牌逾９個月的樂視網，早前遭公募基金調整估值至最低３﹒９

元，相當於１３次跌停板。即便如此，樂視全日仍錄９９５萬元成交，惟較昨日３３５１萬元大

減。

截止收盤，堆積在跌停板上的拋盤逾８４７萬手。



＊廣東今年加快粵港澳大灣區建設＊



廣東省長馬興瑞作政府工作報告時表示，２０１８年廣東省經濟社會發展的主要預期目標：

地區生產總值增長７％左右，固定資產投資增長１０％，社會消費品零售總額增長１０％，進出

口總額增長３％。

對於房地產市場，他指，將建立多主體供應、多渠道保障、租購並舉的住房制度。嚴格落實

國家房地產市場調控政策，嚴格限制信貸資金用於投資投機性購房，堅決防控房地產領域引發金

融風險。

其並稱，２０１８年要加快粵港澳大灣區建設，深化廣東自貿試驗區改革開放，積極探索建

設自由貿易港，推動粵港澳金融市場互聯互通。

此外，將出台省數字經濟發展規劃，加快推動共享經濟、移動支付、人工智能等新技術新模

式的大規模拓展應用。



＊去年對一帶一路貿易額增１８％＊



商務部新聞發言人高峰於例行發布會表示，２０１７年，中國對一帶一路國家地區貿易額

７﹒４萬億元，同比增長１７﹒８％。其中，出口４﹒３萬億元，增１２﹒１％，進口３﹒１萬

億元，增２６﹒８％。中國企業對一帶一路國家地區投資達１４４億美元，在沿線國家新簽承包

合同額１４４３億美元，增１４﹒５％。

其還指，去年內地網絡零售額達到７﹒１８萬億元，按年增長３２﹒２％，較２０１６年增

加６個百分點。



＊天津市計劃將港口升級為自貿港＊



天津副市長趙海山出席瑞士達沃斯世界經濟論壇時表示，天津市計劃將其港口升級為自由貿

易港，市政府正起草建議書，將交予中央政府審批。

天津港是全球第十大貨櫃吞吐港，以及汽車進口樞紐，同時也是空中巴士在亞洲唯一的飛機

裝配工廠所在地。如果把天津港升級為自由貿易港，將有助於為一些特定行業，在稅收和投資等

領域，針對外國企業制定更為友好的政策。空客曾表示有擴建計劃。

商務部發言人高峰去年１０月曾表示，商務部正會同上海市和相關部門研究制定有關自由貿

易港建設方案，浙江則制定了初步建成自由貿易港區先行區的發展目標。下一步，商務部將會同

有關省市和部門，加大力度探索建設自由貿易港。



＊博鰲論壇４月８日－１１日舉行＊



博鰲亞洲論壇秘書長周文重表示，博鰲論壇將與４月８－１１日在海南舉行年會，中國國家

領導人將出席博鰲亞洲論壇年會並講話。

今次年會主題為「開放創新的亞洲 繁榮發展的世界」，年會擬設置「全球化與一帶一路」

、「開放的亞洲」、「創新」、「改革再出發」四個板塊，共６０多場正式討論。此外，年會還

將就粵港灣大灣區、雄安新區建設、生態文明戰略等設置專題討論。



＊將舉行新一輸中英總理年度會晤＊



中國外交部發言人華春瑩表示，英國首相文翠珊（Ｔｈｅｒｅｓａ Ｍａｙ）預定在１月３

１日至２月２日到訪中國，屆時兩國領導人將舉行新一輸的中英總理年度會晤。

她透露，訪問期間，中國領導人將分別與文翠珊會見及會談，就中英關係，以及共同關心的

國際及地區問題深入交換意見。文翠珊屆時亦會前往上海市和武漢市參觀訪問。

華春瑩稱，中方重視發展中英關係，希望以文翠珊即將訪華為契機，進一步深化雙方的政治

互信，拓展在各領域的互利合作，推動中英面向２１世紀的全球全面戰略伙伴關係繼續向前發展

。

分析認為，英國希望在脫離歐盟後，與中國簽署自由貿易協定。（ｊｙ）

