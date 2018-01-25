《經濟通通訊社２５日專訊》樂視網（深：３００１０４）公告稱，股價跌幅異常，截止目
前，賈躍亭已質押１０﹒１９億股股份，若公司股價出現大幅下跌，且賈躍亭無法及時追加擔保
，金融機構將有權處置上述已質押的股份，從而可能導致公司實際控制人發生變更。
樂視網股份於１月２４日、２５日連續兩個交易日收盤價格跌幅偏離值累計達到２０％以上
。（ｃｌ）
25/01/2018 18:55
【樂視風雲】樂視網：倘賈躍亭無法及時追加擔保或導致實控人變更
《經濟通通訊社２５日專訊》樂視網（深：３００１０４）公告稱，股價跌幅異常，截止目
前，賈躍亭已質押１０﹒１９億股股份，若公司股價出現大幅下跌，且賈躍亭無法及時追加擔保
，金融機構將有權處置上述已質押的股份，從而可能導致公司實際控制人發生變更。
樂視網股份於１月２４日、２５日連續兩個交易日收盤價格跌幅偏離值累計達到２０％以上
。（ｃｌ）
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