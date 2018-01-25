《經濟通通訊社２５日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒３７２４，較上個交易日升
１９２點子，錄五連升及２０１５年１１月１３日以來新高。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開２０９點子，報６﹒３６６６，上個交易日即
期匯率收盤報６﹒３８７５。（ｊｙ）
25/01/2018 09:36
【聚焦人幣】中間價逾２６月高，人幣兌一美元即期開市升２０９點
《經濟通通訊社２５日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒３７２４，較上個交易日升
１９２點子，錄五連升及２０１５年１１月１３日以來新高。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開２０９點子，報６﹒３６６６，上個交易日即
期匯率收盤報６﹒３８７５。（ｊｙ）
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