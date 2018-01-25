《經濟通通訊社２５日專訊》海航投資（深：０００６１６）公布，該公司今日收到北交所
通知，同系海航股權管理公司作為唯一摘牌方，擬以２８１﹒８７萬元人民幣受讓公司全資子公
司淄博石油陶粒１００％股權，以３５００萬元人民幣受讓公司控股子公司嘉豐礦業６７％股權
及債權。
另外，海航投資公布，現階段因多方因素，造成新加坡ＨＮＡ Ｃｏｍｍｅｒｃｉａｌ
ＲＥＩＴ項目ＩＰＯ進展極為緩慢，經與合作方協商，終止本次合作（ｃｌ）
25/01/2018 19:14
【海航動向】海航投資擬向關聯方轉讓資產，終止新加坡房託ＩＰＯ
《經濟通通訊社２５日專訊》海航投資（深：０００６１６）公布，該公司今日收到北交所
通知，同系海航股權管理公司作為唯一摘牌方，擬以２８１﹒８７萬元人民幣受讓公司全資子公
司淄博石油陶粒１００％股權，以３５００萬元人民幣受讓公司控股子公司嘉豐礦業６７％股權
及債權。
另外，海航投資公布，現階段因多方因素，造成新加坡ＨＮＡ Ｃｏｍｍｅｒｃｉａｌ
ＲＥＩＴ項目ＩＰＯ進展極為緩慢，經與合作方協商，終止本次合作（ｃｌ）
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