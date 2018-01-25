【樂視風雲】樂視網第二日跌停，堆積拋盤逾８０４萬手

《經濟通通訊社２５日專訊》周三（２４日）復牌即封死跌停的樂視網（深：３００１０４

），今日續跌停，報１２﹒４２元（人民幣．下同）。

曾為創業板第一大權重股、停牌逾９個月的樂視網，早前遭公募基金調整估值至最低３﹒９

元，相當於１３次跌停板。即便如此，樂視昨日全日仍錄３３５１萬元成交額。

截止目前，堆積在跌停板上的拋盤逾８０４萬手。（ｊｙ）

