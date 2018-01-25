《經濟通通訊社２５日專訊》美元指數錄三年來首次跌穿９０關口，在岸、離岸人民幣兌美
元早盤跟隨中間價大幅走高。其中，在岸人民幣連續升破６﹒３６、６﹒３５關口，漲４６５點
子，高見６﹒３４１０；離岸人民幣亦跳漲逾百點，高見６﹒３３８８。
摩根士丹利華鑫證券首席經濟學家章俊指，市場開始形成人民幣升值預期，若升值幅度過大
或對中國出口造成影響，一旦人民幣匯率趨勢脫離基本面，央行將出手干預底線。（ｊｙ）
25/01/2018 10:16
【聚焦人幣】在岸人幣兌美元飆漲逾４６０點，機構指升值預期漸起
《經濟通通訊社２５日專訊》美元指數錄三年來首次跌穿９０關口，在岸、離岸人民幣兌美
元早盤跟隨中間價大幅走高。其中，在岸人民幣連續升破６﹒３６、６﹒３５關口，漲４６５點
子，高見６﹒３４１０；離岸人民幣亦跳漲逾百點，高見６﹒３３８８。
摩根士丹利華鑫證券首席經濟學家章俊指，市場開始形成人民幣升值預期，若升值幅度過大
或對中國出口造成影響，一旦人民幣匯率趨勢脫離基本面，央行將出手干預底線。（ｊｙ）
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