【金融科技專訪】數碼港：研融合投資者網絡與股權基金，擴大網絡

《經濟通通訊社２５日記者陳樂怡報道》阿里巴巴主席馬雲曾說：「當人人都說這是大熱的

時候，已沒機會給你。當政府已準備就緒，你已沒有機會，最好去做別的了。」但當創業者手執

一個市場未能參透的意念，融資舉步維艱。數碼港除了親自落場提供及時雨之外，還期望透過投

資者網絡為初創企業覓得資金出路。

數碼港公眾使命總監湛家揚接受本通訊社訪問時表示，股權投資基金規模近２億元，投資圍

繞金融科技的初企。該基金自２０１６年底成立以來，收到不少申請，惟需時審視。基金去年５

月投資一間專業人士配對平台Ｌｙｎｋ。

被問到會否擴大規模或下一步的投資目標？湛氏回應初期為嘗試階段，正在探索如何與投資

者網絡有更好磨合，如能大力幫助到初創企業便會再作考慮。

數碼港於去年１１月成立投資者網絡，今年目標拉攏１００個投資者或基金，經過一輪篩選

過程，現時已有逾７０個成員。他提到成員只要對科技有興趣，不限於基金，同時包括天使投資

者及風險資本等。他續指投資者網絡讓成員更了解數碼港內的初創企業。「投資者不止為錢，可

能為策略性價值，可以介紹客或開拓到其他市場。」



＊數碼港：香港監管雖嚴謹，但品牌效應有利拓海外＊



香港金融監管門檻高，對初創企業成制肘，甚至到銀行開戶被拒。他指，數碼港與各銀行均

有合作，除了聯辦創業比賽，亦會趁機將初創的聲音傳遞。雖然監管或對融資構成阻力，但他認

為香港具品牌效應，若能順利通過香港一關，相信在海外市場合規方面亦無難度。以數碼港微型

創意基金支持的網上貨運物流平台ＧｏＧｏＶａｎ為例，獲批資金十萬元，後來加入數碼港培育

計劃，進軍新加坡、內地及南韓等地，其後更晉身獨角獸級別。



＊經濟通首辦「金融科技大獎 ２０１７」＊



《經濟通》今年首度舉辦「金融科技大獎 ２０１７」，香港數碼港管理有限公司及香港科

技園公司協辦，以表揚市場上出色的金融科技發明及應用。頒獎典禮將於下周一（２９日）舉行

。主辦機構將頒授合共４４個獎項，９個獎項組別涵蓋銀行、保險、網絡安全、信貸、電子支付

、交易系統、財富投資與管理、資金流動及大專院校。

