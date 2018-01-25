【金融科技專訪】數碼港：初創較三年前大躍進，找到痛點便能突破

《經濟通通訊社２５日記者陳樂怡報道》香港金融體系成熟，但金融科技發展需急起直追。

數碼港公眾使命總監湛家揚接受本通訊社訪問時表示，香港初創環境較過去三年有顯著提升，惟

香港能否借東風問鼎下一個矽谷，未來三年為關鍵。

他續指，過去三年的轉捩點在於有「Ｈｅｒｏｅｓ」（英雄），先鋒在整個生態系統未主動

配合之前，自行闖出一條路。這向世界展示創科不一定只在英國及美國，亞洲市場水平亦高。

湛氏指，數碼港為推動者，將所有成功元素結合在此平台，帶來雪球效應。

「香港有市場有資金，有專業人士，有上市渠道，又有同股不同權。」

截至去年底，數碼港內有過千間科技企業，當中超過２００間為金融科技類的初創企業。場

內最多金融科技公司投入在金融軟件及服務，佔比達２１％。第二大為金融研發及數據。另外，

為數不少的公司發展個人金融及支付、數碼貨幣、匯款及電子錢包業務。



＊數碼港：不止看中香港，放眼至內地及東南亞＊



湛氏提到支付市場潛力大，數碼港企業不止看中香港，更放眼至內地及東南亞市場。他指，

部分東南亞市場為「有手機無銀行」，電訊設備發展速度快過金融服務。當地人因此會在手機解

決金融需要，如支付、借貸及匯款等，對比其他成熟市場可謂為「跳步」。以香港個案為例，大

眾先開銀行戶口，初出茅廬申請信用卡，逐步接觸更多金融科技。

截至２０１５年，香港人均持有２﹒６張信用卡。根據金管局２０１７年第三季資料，在市

面流通的信用卡為１９４７萬張，按年上升１﹒４％。信用卡總交易量為１﹒６億宗，按年增加

１０﹒７％。第３季的信用卡交易總額為１６０５億港元，按年增加６﹒５％。



＊數碼港：香港拓電子支付難度高，但不代表無市場＊



被問到香港使用電子支付的誘因少，他指出「難度高，不等於無市場」，認為成熟市場有不

同策略，只要找到痛點，便能取得突破。

他提到傳統街市內現金交易麻煩，濕漉漉的現金使買賣雙方頭痛，無現金的支付方式便應運

而生。

「當年引入八達通時，人人都在用現金，但今時今日大家都用八達通，同樣只是一個過程，

問題是你能不能告訴大家，這是一個痛點，我有更方便的辦法可幫你解決。」

根據政府統計處資料，２０１６年有近５５０萬名１０歲及以上人士擁有智能手機，較

２０１４年的人數多出約６０萬人；２０１４年智能手機滲透率為７７﹒２％，２０１６年已升

至８５﹒８％。

他稱最新的科技均可透過手機去應用，而香港為智能手機滲透率高，意昧支付市場已具備向

前邁進的條件。

