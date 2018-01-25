港股轉跌且幅度擴大至逾百點，３２８００曾失守

《經濟通通訊社２５日專訊》道指破頂ＡＤＲ造好，港股高開２０點報３２９７９後，升至

３２９９８便調頭，未幾倒跌且幅度擴大，一度低見３２７８７，最新報３２８１７，跌１４１

點或跌０﹒４３％，主板成交３５９﹒３７億元。

上證綜合指數報３５４４，跌１５點或跌０﹒４２％。國企指數報１３５０７，跌

０﹒８３％或跌１１３點。

即月期指新報３２８５２，跌４５點，高水３４點。即月國指期貨報１３５１９，跌８０點

，高水１１點 。

人行今日定向降準，然而中資金融股借勢回吐，建行（００９３９）跌１﹒３８％報

８﹒６１元；工行（０１３９８）跌１﹒２４％報７﹒１９元；國壽（０２６２８）軟

１﹒８６％報２６﹒４５元；平保（０２３１８）跌１﹒９２％報９２﹒２元１

重磅股個別發展，騰訊（００７００）跌１﹒２４％報４６３﹒２元；匯控（００００５）

跌０﹒１８％報８５﹒７元。中移動（００９４１）升０﹒７９％，報８３﹒４５元。

中國聯通（００７６２）急漲３﹒３５％，報１１﹒７２元。該股獲富瑞續予「買入」評級

，以及目標價２５﹒５６元。

油價續升，「三桶油」急漲，中海油（００８８３）現價升１﹒５６％，報１３﹒０２０元

；成交約３４９５萬股，涉資４﹒５１億元。中石油（００８５７）急漲４﹒１９％，報

６﹒４７０元；中石化（００３８６）漲２﹒７７％報７﹒０４元。（ｅｃ）

