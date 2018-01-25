《日入而息》港股七連升後回吐，人幣狂飆５００點，政協名單出爐

《今天重點》﹡第十三屆全國政協名單出爐，共約二百港人上榜，梁振英董建華料連任副主

席；港區政協名單揭盅，李小加冀將市場聲音帶進北京

﹡人民幣兌一美元即期收升５２５點子，報６﹒３３５０

﹡本港去年商品出口貨值升８％，２０１１年來最大升幅

﹡舖王鄧成波稱住宅樓價「好難跌」，民生舖租仍企穩；年輕人沒能力負擔買

樓，但不用心急上車；鄧耀昇稱有意與政府溝通將集團工廈改建成過渡性房

屋



《即日市況》﹡港股七連升後回吐，跌３０４點收３２６５４，成交１８７７億元



《深滬股市》﹡滬綜指七連升斷纜收跌０﹒３％，創業板波動收市倒跌



《美元匯價》﹡美匯指數圓頂技術走勢，利淡中線表現；歐元最新報１﹒２４１３╱１５，

日圓最新報１０９﹒０１╱０２



《公司業績》﹡寶鋼料去年純利最多升１﹒２倍至１０８億元人民幣

﹡凌鋼料去年全年多賺７﹒９２倍至１０﹒６億元人民幣

﹡沱牌舍得料去年盈利最多增近１倍，至１﹒６億元人民幣



《公司資訊》﹡恆地（０００１２）北角君譽峰收票１６１，公布銷售安排前或加推

﹡３香港表示推出「３智城」計劃，協助研發ＩｏＴ產品及部署推出市場

﹡十三集團（００５７７）股東會主席洪永時未現身，未回應酒店開業問題

﹡中能建設（０３９９６）附屬葛洲壩去年淨利增加２５％至３５％

﹡中國水務（００８５５）合營湖北石首市城鄉供水一體化項目

﹡北京燃氣藍天（０６８２８）擬溢價近６％配股，淨籌８３００萬元

﹡報道稱毛記葵涌ＩＰＯ申請失效

﹡民信國際（０８４５６）超購近１９倍，一手中籤率１６﹒５２％

﹡哈薩克礦業（００８４７）下午起停牌，待刊發生產報告

﹡恆和（００５１３）１３億元售上海商場權益連貸款，今早復牌

﹡美高梅（０２２８２）旗下美獅美高梅延遲至２月開業

﹡泰山石化（０１１９２）獲浦發行撤回泉州船舶訴訟請求

﹡復星國際（００６５６）與新韓金融集團簽署合作協議

﹡雲南水務（０６８３９）合營河南沁陽市ＰＰＰ供水項目

﹡融信（０３３０１）擬發行優先票據，為現有債務再融資

﹡哈薩克礦業（００８４７）去年銅產量增加８０％至２５﹒９萬噸，明早復

牌

﹡證監會取得法院令取消東方明珠（００６３２）前主席擔任董事資格，為期

六年

﹡德林國際（０１１２６）收購辦公室物業，涉資逾２億元

﹡匯控（００００５）杜嘉祺稱人民幣短期難取代美元成全球第一儲備貨幣

﹡保齡寶３﹒６億收購中國再生醫學（０８１５８）１１﹒３７％股權

﹡達芙妮（００２１０）第四季核心品牌同店銷售錄高單位數跌幅



《國企紅籌》﹡國務院據報批准中核集團、中核建設集團重組

﹡山東新華製藥（００７１９）Ａ股停牌，擬籌謀購買資產

﹡中鐵建（０１１８６）中標逾１８４億元人民幣深圳城軌項目

﹡北控水務（００３７１）折讓近６％配股，籌３６﹒６億元

﹡洛陽玻璃（０１１０８）今早停牌，待刊發內幕消息

﹡首創置業（０２８６８）發行不超過５０億元人民幣境內公司債券

﹡華融賴小民稱資產管理公司要做強主業「不良資產＋」

﹡民行（０１９８８）副董事長盧志強旗下公司之間轉換股權

﹡中國太平（００９６６）李勁夫退休辭任副董事長，由王思東接替

﹡鳳凰衛視（０２００８）擬改名為「鳳凰衛視投資（控股）有限公司」



《神州民企》﹡比亞迪（０１２１１）奪得埃及首個電動公交車訂單



《中國要聞》﹡中交建與農行等合作基金投資內地規模最大ＰＰＰ項目

﹡小米擊敗三星，首度在印度手機巿場銷售稱冠

﹡天津市政府正起草建議書，將港口升級為自貿港

﹡美國龍頭超巿Ｋｒｏｇｅｒ據報尋求與阿里合作

﹡浙江省長表示全力爭取自貿港落地浙江，重點發展新經濟

﹡商務部表示去年網上零售額增長３２％，超７萬億元人民幣

﹡港區政協名單揭盅，李小加冀將市場聲音帶進北京

﹡廣東省長表示今年經濟增長目標７％，發展住房租賃市場；加快推動共享經

濟、移動支付等新技術應用；加快粵港澳大灣區建設，推動金融互聯互通

﹡人行行長周小川不在新一屆全國政協委員名單；普惠金融定向降準實施，今

日暫停逆回購操作

﹡樂視網第二日跌停，堆積拋盤逾８０４萬手

﹡商務部發布對外投資備案核准報告暫行辦法；商務部表示去年對一帶一路國

家地區貿易額同比增１８％；希望中美能以建設性方式妥善化解貿易矛盾

﹡中金所啟動日內過度交易防範和自成交防範功能

﹡青島開往杭州東高鐵冒煙著火，無人員傷亡

﹡海航表示旗下公司停牌與流動性無關，境外股權投資浮盈；天海投資獲解除

借款擔保風險，帳戶解除司法凍結

﹡博鰲論壇４月８－１１日舉行，國家領導人將出席

﹡中國外交部表示文翠珊擬１月３１日至２月２日訪華

﹡財政部表示工業生產回暖，帶動相關稅收貢獻率大幅提高

﹡八部委發通知，助涉海企業藉多層次資本市場取得融資



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒１％，報１１１６５﹒９５點



《其他消息》﹡任亮憲報名港島區補選：不認為需有政黨才可當選

﹡趙佩玉報名參加新界東補選，稱獲逾２００提名

﹡劉頴匡報名參加新界東補選：該議席本屬本土派

﹡謝偉銓宣布出戰建測規園界，對撼司馬文

﹡第十三屆全國政協委員會部分港人委員名單；全國政協名單出爐，共約二百

港人上榜，梁振英董建華料連任副主席

﹡深股通額度全日用９﹒８４億元；滬股通額度全日用１４﹒９億元

﹡渣打中小企指數升至４９﹒４創近數年新高，料今年本港經濟保增速

﹡羅兵咸料今年香港零售市場增長４至６％，未來五年市道續向好

﹡騰訊實驗室獲兩名量子計算及醫療ＡＩ科學家加盟

﹡獲委任為全國政協，謝偉銓指責任大於榮耀；謝偉銓稱鄭若驊處理及提供資

料手法均非常差勁

﹡民主派稱選管會承認曾就參選資格向律政司索取意見

﹡內委會議程指本地立法草案將於３１日在立法會作首讀

﹡數碼港表示初創較三年前大躍進，找到痛點便能突破；研融合投資者網絡與

股權基金，擴大網絡

﹡ＢＤＯ首舉辦ＥＳＧ企業大獎，高透明度漸成趨勢；ＢＤＯ陳錦榮稱集體訴

訟權非唯一方法，強化獨董角色更為可取

﹡東亞中原推會德豐啟德項目按揭，首年定息１﹒６８％

﹡投資推廣署協助海外及內地企業開業或擴展數字創新高

﹡本港去年商品出口貨值升８％，２０１１年來最大升幅

﹡舖王鄧成波稱住宅樓價「好難跌」，民生舖租仍企穩；年輕人沒能力負擔買

樓，但不用心急上車；鄧耀昇稱有意與政府溝通將集團工廈改建成過渡性房

屋

﹡銀聯強積金標準收費最多減一成，３２萬個成員戶口受惠

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