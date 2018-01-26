《日出而作》美元上升受特朗普言論刺激，道指漲１４０點再破頂

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２６３９２．７９ 升 １４０．６７點╱０．５４％

標普５００ ２８３９．２５ 升 １．７１點╱０．０６％

納斯達克 ７４１１．１６ 跌 ３．８９點╱０．０５％

倫敦富時１００ ７６１５．８４ 跌 ２７．５９點╱０．３６％

法蘭克福ＤＡＸ １３２９８．３６ 跌 １１６．３８點╱０．８７％

巴黎ＣＡＣ４０ ５４８１．２１ 跌 １３．９５點╱０．２５％



﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１０９．５９，歐元兌美元１．２３９５



《最新資訊》﹡政府今日正式就一地兩檢條例草案刊憲

﹡卡特彼勒連續第７季盈利優於預期，今年盈測搶鏡

﹡英特爾第四季受稅改影響虧損近７億美元，惟仍勝預期

﹡美國上周初領失業金人數增１﹒７萬人

﹡特朗普冀美元強勁，試圖平息美財長支持美元走軟言論

﹡歐洲央行一如預期維持利率，預告今年加息機會非常低

﹡特朗普稱希望美元強勁後美元扭轉跌勢，歐元先升後跌

﹡恆地（０００１２）粉嶺馬屎埔項目，補價逾２５億元

﹡李小加：同股不同權保障沒分別，帶來大量新經濟公司是大好事；港股３大

變化，升勢更持久

﹡新地（０００１６）大埔超級城迎狗年，８２０萬元推廣

﹡金達（００５２８）：埃塞俄比亞項目訂採購及管理合同，涉約２億人幣

﹡國泰（００２９３）主席：有望實現２０２０年前削減成本４０億元目標

﹡彭順（０６１６３）去年度少賺４４％至約１１９萬美元，息３港仙

﹡騰訊（００７００）為港股通（滬）十大成交活躍股榜首

﹡港所（００３８８）遭匯證降級續望２８０元，大摩籲增持建工中農

﹡安莉芳料全年純利顯著增加，經營溢利升及匯兌收益

﹡貴聯（０１００８）料年度純利跌最多四成受累存貨積壓



《國企紅籌》﹡洛玻（０１１０８）中證監正審核其資產重組，今早復牌

﹡貴州茅台（滬：６００５１９）為滬股通十大成交活躍股榜首

﹡綠色動力（１３３０）中標廣東省垃圾焚燒項目，投資額１８億人幣



《神洲民企》﹡東岳集團（００１８９）料去年多賺逾１６０％

﹡大市回調北水減，沽騰訊（００７００）吉利（００１７５）內險，買工行

（０１３９８）金蝶（００２６８）

﹡西王（０１２６６）折讓１４％先舊後新配股，籌逾２億

﹡罕王（０３７８８）鐵精礦售價每噸提高２５元人幣



《中國要聞》﹡新華社：定向降準後，人行料逐漸在公開市場回籠資金

﹡中證報：目前非加息時機，惟年內存上調基準利率可能

﹡人行定向降準「普降甘霖」，料新年前流動性基本無憂

