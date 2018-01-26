【外資精點】大摩料內地利率維持高位 升多隻內銀目標價

《經濟通通訊社２６日專訊》大摩發表研究報告指，內地利率將於較長時間內維持高水平，

有利內銀淨息差擴闊並令股價受惠，當中首選股為郵儲行（０１６５８）、農行（０１２８８）

（滬：６０１２８８）、建行（００９３９）（滬：６０１９３９）、信行Ｈ股（００９９８）

及民行Ｈ股（０１９８８）。

該行調高對四大行Ｈ股的目標價，當中建行目標價由９﹒２元升至１１﹒９元；農行由

５﹒２元升至６﹒５元；工行（０１３９８）由７﹒６元升至９﹒２元；中行（０３９８８）由

５﹒７元升至６﹒４元，四股評級均為「增持」。

至於招行Ｈ股（０３９６８）評級則由「增持」降至「與大市同步」，目標價由２９﹒８元

升至３８元；民行Ｈ股（０１９８８）評級由「與大市同步」升至「增持」，目標價由９﹒１元

升至１１﹒２元。

大摩指出，利率上升周期只進行到一半，淨息差會於周期的第４５個月見頂。在新貸款息率

提升的推動下，四大行今明兩年的淨息差將可擴闊６至１２個點子。（ｃｈ）



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