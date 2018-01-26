《盤前攻略》美匯或見技術反彈，港股高位震盪

《經濟通通訊社２６日專訊》港股昨日（２５日）終見溫和調整。港股昨日窄幅高開２０點

報３２９７９後，一度逼近３３０００點，全日高見３２９９８點，但由於騰訊

（００７００）、中資金融股等重磅股持續在高位回吐，午後中資金融股更跌勢加劇，令港股最

多跌３０８點，低見３２６５０點，最終全日跌３０４點或０﹒９２％，報３２６５４。

國指終止１９連升走勢，收跌２３２點或１﹒７１％，報１３３８８。滬指則終止七連升走

勢，跌１１點或０﹒３％，報３５４８。



＊美股創新高，港股ＡＤＲ揚１２３點＊



多間藍籌公布上季業績，牽動華爾街三大主要指數反覆。道指與標普５００指數，雙雙以創

新高收市。道指收市升１４０點或０﹒５４％，報２６３９２點；標指升１點或０﹒０６％，報

２８３９點；納指跌３點或０﹒０５％，報７４１１點。

恆指夜期收報３２８００點，升１２０點，高水１４６點。港股ＡＤＲ昨日升約１２３點，

報３２７７８點。港股ＡＤＲ預託證券造價普遍上升，騰訊升０﹒７８％，折合港元報

４６１﹒５５元。匯控升０﹒８％，折合港元報８６﹒１８元。中石油跌０﹒８３％，折合港元

報６﹒３元。建行升０﹒５３％，折合港元報８﹒６２元。



＊美匯略見回升，短期料主宰港股走勢＊



美國總統特朗普接受傳媒訪問時重申，因應美國經濟向好，美匯將愈來愈強，美匯從三年低

位回升。不過歐洲央行公布維持貨幣政策不變，歐羅兌美元一度升至三年高位的１﹒２５３７。

歐洲央行行長德拉吉表示，基於現有的數據，今年加息的機率非常低，而央行管委會成員之間的

意見分歧，並不像其他情況那麼大。

現時美匯指數徘徊於異常超賣水平，短期內或見技術反彈。美國的稅改法案容許企業以較低

稅率把海外利潤及現金匯回本土，隨着美元近期大幅貶值，大大增加了海外資金回流本土的吸引

力，令美元需求增加，從而支持美元匯價。美元一見反彈，可令中資股份下跌，拖慢恆指升幅。

因此，預計港股短期會是高位震盪局面，雖然有機會繼續尋頂，但亦有機會再出現調整，並以十

天線（３２１９５點）作支持。（ｆｆ）

