【史上新高】港股午後初段升幅擴大，新報３３１３６漲４８２點

《經濟通通訊社２６日專訊》港股午後初段升幅擴大，最新報３３１３６點漲４８２點，再

創史上新高，主板成交暫為１０６６﹒５０億元。中午時急升４２９點，午收３３０８３。

滬指報３５５８，漲９點或０﹒２８％；國指報１３６９７點，揚３０９點或２﹒３１％。

藍籌股方面，港交所（００３８８）升２﹒０５％，報２９９元；騰訊（００７００）漲２

﹒４％，報４６９元；瑞聲（０２０１８）獲野村大削目標價至１６５元，續予「買入」評級，

現仍抽升２﹒４％，報１３６﹒５元；平保（０２３１８）揚２﹒９４％，報９４﹒４元；舜宇

（０２３８２）微升０﹒７１％，報１１３﹒３元。

大摩預料內地利率維持高位，故調升多隻內銀股目標價，四大內銀股走高，建行

（００９３９）暫升幅漲領藍籌股，現急升４﹒３２％，報８﹒９４元；農行（０１２８８）揚

２﹒７６％，報４﹒８４元；工行（０１３９８）漲３﹒２６％，報７﹒２９元；中行

（０３９８８）抽高３﹒２７％，報４﹒７４元。

「三桶油」全線回吐，中石化（００３８６）跌０﹒８６％，報６﹒９２元；中石油

（００８５７）軟０﹒６３％，報６﹒３１元；中海油（００８８３）跌１﹒０９％，報

１２﹒７６元，暫表現最差恆指成分股。（ｇｖ）

