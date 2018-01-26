【史上新高】內銀股帶動港股再破頂，急升４２９點午收３３０８３

《經濟通通訊社２６日專訊》美股表現向好，道指收市報２６３９２點升１４０點再創新高

，港股昨日跌逾３００點，今早高開１８１點報３２８３６，其後在建行（００９３９）等內銀

股，以及騰訊（００７００）帶動，突破３３０１９，最高見３３０８９史上新高，午收

３３０８３點，升４２９點或１﹒３２％。半日主板成交９５７﹒０５億元。

上證綜合指數午收報３５６４，升１６點或升０﹒４６％。國指報１３６７８點，升

２９０點或２﹒２％。



＊建行強勢帶動大市，三桶油全線跌＊



內銀股方面，建行表現強勢，大摩唱好調升目標價至１１﹒９元，刺激股價一度升至

８﹒９５元上市新高，半日收市升４﹒４％，報８﹒９５元，為表現最佳藍籌股股份。其他四大

行均有資金追捧，農行（０１２８８）半日升３％，報４﹒８５元；工行（０１３９８）升

３﹒６８％午收７﹒３２元；中行（０３９８８）半日升３﹒７％報４﹒７６元。交行

（０３３２８）半日升４％，報６﹒９８元，一度見７元逾兩年高位。

騰訊回復升勢，半日收升２﹒５％，報４６９﹒６元。

油價於昨日曾高見三年新高，但於尾市回落。「三桶油」表現走軟，包辦表現最差藍籌股首

三位。中石化（００３８６）半日收市跌２％，報６﹒８４元；中石油（００８５７）跌

１﹒１％午收報６﹒２８元；中海油（００８８３）午收跌２﹒８％報１２﹒５４元。



＊內地航空股全升上升，麥格理唱好＊



內地航空股表現強勢，麥格理維持三大內地航股跑贏大市評級，東航（００６７０）一度升

至７﹒１元，半日收市升４﹒５％，報６﹒９４元；南航（０１０５５）曾升至９﹒９８元，半

日收市升７﹒９％，報９﹒８６元；國航（００７５３）曾高見１１﹒９８元，半日收升

３﹒３％，報１１﹒４２元。麥格理分別提高三公司目標價，分別由５﹒４元提升至８﹒２元，

６﹒３元提升至１０元，及由７﹒９元提升至１１﹒８元。（ｂｎ）

