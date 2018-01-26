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即市新聞

26/01/2018 16:52

《盤後部署》港股企穩３３０００之上，短期內仍能保持升勢

　　《經濟通通訊社２６日專訊》美股隔晚（２５日）個別發展，道指和標普齊創新高，納指則
下跌０﹒０５％。港股上日回吐逾三百點，今早隨即見反彈，高開１８１點報３２８３６，在內
銀股及騰訊（００７００）及港交所（００３８８）等重磅股造好下，大市升勢擴大。藍籌內銀
股在午後走勢進一步轉強，帶動港股最多曾急漲５６９點見３３２２３點，再刷新歷史新高。最
終收報３３１５４點，上升１﹒５３％或４９９點。主板成交１７９９﹒５億元，較上日減少
４﹒１４％。
　　滬指收報３５５８點，升９當或０﹒２８％。國指報１３７２３點，升３３５點或
２﹒５０８％。

＊港股維持「大漲小回」格局＊

　　港股再次刷新歷史新高，基本上沒有人能夠在現時估頂。從技術層面而言，港股本周三
（２４日）曾突破三萬三，但當時未能企穩，而在昨日則隨即回吐逾三百點。可是，在經過調整
後，港股今天再度上行，升市亦更明確。這在某程度上體現所謂的「大漲小回」格局，港股年初
至今，已累漲３２３４點或１０﹒８１％，升幅驚人，因此技術性調整屬正常情況。
　　如今港股成功企穩於三萬三阻力位之上，加上內地股市同樣造好，估計港股短期內仍然能夠
保持上升，惟近日「北水」流入速度有放緩跡象，需留意此因素會否為大市帶來壓力，料於
３２７００見支持。

＊內銀股累升頗多高追風險大＊

　　內銀股近日走勢強勁，兼領漲今天大市。事實上，內銀股板塊在今次的港股升浪中，走勢基
本上和大市同步，可見其的重要性，但同時亦代表該板塊已累積一定升幅。以建行
（００９３９）為例，該股自年初至今已累升２５﹒６９％，即使表現待續強勢，但始終存在一
定調整壓力，高追的風險相對較大。
　　可是，若是本身已經有持貨的投資者，則可選擇繼續持有。參考瑞銀對內銀的最新報告，指
出自２０１６年次季起，投資者對內銀的持倉比重持續增加，加上認為淨息差及資產質素能持續
改善，龍頭內銀股如建行及工行（０１３９８）的資金背景和資產質素良好，及估值仍未算過高
，因此維持對板塊的正面看法。（ａｌ）

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