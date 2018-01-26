《經濟通通訊社２６日專訊》據外電引述３名西歐情報界消息人士報道，北韓去年將煤炭運
到俄羅斯，然後再轉運至南韓及日本，這可能違反聯合國制裁決議。
據悉在聯合國安理會去年８月５日根據制裁決議禁止北韓出口煤炭後，至少有３次將煤炭運
往俄羅斯港口，其後在當地卸貨並重新裝上另外的船隻，運往南韓及日本。（ｍｎ）
26/01/2018 11:18
【朝鮮危機】據報北韓經由俄羅斯向南韓及日本出口煤炭
《經濟通通訊社２６日專訊》據外電引述３名西歐情報界消息人士報道，北韓去年將煤炭運
到俄羅斯，然後再轉運至南韓及日本，這可能違反聯合國制裁決議。
據悉在聯合國安理會去年８月５日根據制裁決議禁止北韓出口煤炭後，至少有３次將煤炭運
往俄羅斯港口，其後在當地卸貨並重新裝上另外的船隻，運往南韓及日本。（ｍｎ）
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