《經濟通通訊社２６日專訊》民信（０８４５６）今日首掛，開報０﹒９８元，較招股價
０﹒７０元高出４０％，成交約２５４３萬股，涉資２２６５萬元。若不計手續費，每手賺
１１２０元。（ｇｖ）
26/01/2018 09:21
《新股掛牌》民信（０８４５６）首掛開０﹒９８元，高招股價四成
《經濟通通訊社２６日專訊》民信（０８４５６）今日首掛，開報０﹒９８元，較招股價
０﹒７０元高出４０％，成交約２５４３萬股，涉資２２６５萬元。若不計手續費，每手賺
１１２０元。（ｇｖ）
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