【駐京專電】人社部：去年四季度末全國城鎮登記失業率為３﹒９％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》人力資源和社會保障部盧愛紅表示，

２０１７年就業形勢穩中有進，全國城鎮新增就業１３５１萬人，四季度末，全國城鎮登記失業

率為３﹒９％，是２００２年以來的最低水平。城鎮失業人員再就業５５８萬人，就業困難人員

實現就業１７７萬人，均超額完成全年目標任務。

