《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》人力資源和社會保障部盧愛紅表示，
２０１７年就業形勢穩中有進，全國城鎮新增就業１３５１萬人，四季度末，全國城鎮登記失業
率為３﹒９％，是２００２年以來的最低水平。城鎮失業人員再就業５５８萬人，就業困難人員
實現就業１７７萬人，均超額完成全年目標任務。
26/01/2018 10:56
【駐京專電】人社部：去年四季度末全國城鎮登記失業率為３﹒９％
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》人力資源和社會保障部盧愛紅表示，
２０１７年就業形勢穩中有進，全國城鎮新增就業１３５１萬人，四季度末，全國城鎮登記失業
率為３﹒９％，是２００２年以來的最低水平。城鎮失業人員再就業５５８萬人，就業困難人員
實現就業１７７萬人，均超額完成全年目標任務。
|專訪26/01/2018
【金融科技】羅兵咸:金管局快速支付顛覆市場，誰勝誰負未知
|國際動態26/01/2018
虛擬貨幣首評級 比特幣僅C+
|生財有道25/01/2018
【美匯走弱】憂美放棄強美元政策美匯急挫 分析料再進一步尋底
|生財有道25/01/2018
大和: 升長實及長建目標 看好長建成為另一重要公司
|專訪25/01/2018
【金融科技】數碼港:研融通投資者網絡與股權基金，擴大網絡
|中國故事25/01/2018
有大食大 食藥吼龍頭恒瑞醫藥
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰