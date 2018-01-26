《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》中國證監會新聞發言人高莉在例行發布會
上表示，中證監對５宗案件做出行政處罰，包括１宗信披違法違規案，涉及華宏醫藥；１宗限制
期內交易股票案，涉及廣東新價值；被廣東證監局處１９０萬元人民幣罰款；１宗內幕交易案，
涉高盟新材；２宗證券從業人員違法買賣股票案中，時任太平洋證券從業人員楊泰華被罰沒收違
法所得１４３３萬元並處以４３０１萬元罰款。
26/01/2018 17:24
【駐京專電】中證監：對５宗案件做出行政處罰，涉太平洋證券
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》中國證監會新聞發言人高莉在例行發布會
上表示，中證監對５宗案件做出行政處罰，包括１宗信披違法違規案，涉及華宏醫藥；１宗限制
期內交易股票案，涉及廣東新價值；被廣東證監局處１９０萬元人民幣罰款；１宗內幕交易案，
涉高盟新材；２宗證券從業人員違法買賣股票案中，時任太平洋證券從業人員楊泰華被罰沒收違
法所得１４３３萬元並處以４３０１萬元罰款。
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