《午市前瞻》美元轉弱，港股有望再上，惟小心出現轉勢訊號

《經濟通通訊社２６日專訊》美股表現向好，道指收市報２６３９２點升１４０點再創新高

，港股昨日跌逾３００點，今早高開１８１點報３２８３６，其後在建行（００９３９）等內銀

股，以及騰訊（００７００）帶動，突破３３０１９，最高見３３０８９史上新高，午收

３３０８３點，升４２９點或１﹒３２％。半日主板成交９５７﹒０５億元。

上證綜合指數午收報３５６４，升１６點或升０﹒４６％。國指報１３６７８點，升

２９０點或２﹒２％。



＊建行強勢帶動大市，三桶油全線跌＊



內銀股方面，建行表現強勢，大摩唱好調升目標價至１１﹒９元，刺激股價一度升至

８﹒９５元上市新高，半日收市升４﹒４％，報８﹒９５元，為表現最佳藍籌股股份。其他四大

行均有資金追捧，農行（０１２８８）半日升３％，報４﹒８５元；工行（０１３９８）升

３﹒６８％午收７﹒３２元；中行（０３９８８）半日升３﹒７％報４﹒７６元。交行

（０３３２８）半日升４％，報６﹒９８元，一度見７元逾兩年高位。

騰訊回復升勢，半日收升２﹒５％，報４６９﹒６元。

油價於昨日曾高見三年新高，但於尾市回落。「三桶油」表現走軟，包辦表現最差藍籌股首

三位。中石化（００３８６）半日收市跌２％，報６﹒８４元；中石油（００８５７）跌

１﹒１％午收報６﹒２８元；中海油（００８８３）午收跌２﹒８％報１２﹒５４元。



＊內地航空股全升上升，麥格理唱好＊



內地航空股表現強勢，麥格理維持三大內地航股跑贏大市評級，東航（００６７０）一度升

至７﹒１元，半日收市升４﹒５％，報６﹒９４元；南航（０１０５５）曾升至９﹒９８元，半

日收市升７﹒９％，報９﹒８６元；國航（００７５３）曾高見１１﹒９８元，半日收升

３﹒３％，報１１﹒４２元。麥格理分別提高三公司目標價，分別由５﹒４元提升至８﹒２元，

６﹒３元提升至１０元，及由７﹒９元提升至１１﹒８元。



＊沈慶洪：待內銀放榜後才考慮是否入市＊



近日港股連升不斷，現於３３０００點關徘徊，騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪對《經濟

通通訊社》表示，美元轉弱，使現時資金不斷流入市場，香港銀行拆息回落，顯示現時資金充裕

，港股極有可能突破３３０００點後再上更高水平。他指出，雖然現時大市呈現向上的大方向，

但投資者要小心留意大市出現轉勢的訊號，如在技術方面，要留心每日的收市低位會否較前一天

的收市位為低；而在環境因素方面，要留意資金流向，政治和經濟等方面有沒有出現一些重大問

題。

沈慶洪表示，隨著Ａ股今年將入摩，外資較為傾向投資金融股，料今年內銀股表現可期。沈

氏指，投資者若想作中長線投資，可先等候各內銀股，如建行派發業績，再決定是否入市。現時

他建議投資者應訂立離場位，一旦跌破１０天線便應離場。（ｂｎ）

