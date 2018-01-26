【北水炒Ｄ乜】北水回升捧建中工行新城發展金地商置，沽平保吉利

《經濟通通訊社２６日專訊》港股七連升斷纜後，周五重返升軌，並一舉突破三萬三，高見

３３２２３點，刷新歷史新高，收巿仍能企穩三萬三，報３３１５４點，再創收巿新高，惟成交

額微降４﹒１％至１７９９﹒５億元，港股通成交額亦減少３０﹒１億或１２﹒４％，至２１２

億元，創一周新低，佔港股成交額比例降至１１。８％。不過，北水從周四的２８﹒２億低位回

升２３％至３４﹒７４億元人民幣。回顧全周，周初兩天均曾錄得逾６２億北水湧入。



＊內銀回勇狂飆，４億北水大舉流入建行＊



大摩指息口上升，有利部分內銀股淨息差，令內銀繼周四回調整固後再次回勇狂飆，建行

（００９３９）周五單日大升５﹒６％報９﹒０５元，為表現最佳藍籌，單股為恆指進帳１６４

點，比騰訊（００７００）貢獻的９３點還要多，北水周五流入建行錄４﹒０２億，一周總流入

２０﹒９５億；中行（００３９８８）升４﹒５８％報４﹒８元，為表現第二佳恆指成分股，南

下資金周五買入２﹒１８億；工行（０１３９８）升３﹒９７％，報７﹒３４元，周五北水買入

１﹒６８億，一周買入１６﹒７２億；農行（０１２８８）升４﹒０３％報４﹒９元，惟北水沽

走４１３３萬，一周累計仍錄淨流入６﹒９４億。

內房股價亦大爆發，融創（０１９１８）單日飆９﹒３８％，惟北水周五淨沽出３７５９萬

；新城發展控股（０１０３０）周五急漲７﹒９３％，南下資金淨買入１﹒５７億；金地商置

（００５３５）大漲１０％，周五買入１﹒４億。



＊北水撤離平保騰訊，平保一周淨流出逾１６億＊



有傳重磅股騰訊重金入股網宿科技一成股權，同時京東集團主席劉強東指正就出售物流子公

司部分股權予騰訊等磋商，騰訊今日漲２﹒８８％，報４７１﹒２元，但未能繼續破頂，北水趁

好消息出貨，周五淨沽出６５４３萬，但一周仍錄淨流入５﹒２４億；平保（０２３１８）升

１﹒８５％，周五南下資金淨沽走２﹒０４億，一周淨撤１６﹒４５億；吉利（００１７５）繼

續偏軟，逆市跌１﹒１８％報２５﹒１元，北水淨沽出２﹒１４億。（ｅｎ）

