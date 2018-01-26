【企業盈警】奧威控股（０１３７０）去年蝕４億元人民幣

《經濟通通訊社２６日專訊》奧威控股（０１３７０）發盈警，預計截至去年１２月底錄得

年度虧損４億元人民幣，較２０１６年虧損８５７０萬元人民幣。

集團指，其鐵礦業務持續穩定營運，「供給側改革」亦為下游鋼鐵行業帶來好轉。惟河北、

環北京地區的環保政策收緊，鑫鑫礦業持續停產以及醫院託管業務未達預期所造成的資產減值影

響，使得集團出現重大虧損。（ｅｌ）

