《經濟通通訊社２６日專訊》奧威控股（０１３７０）發盈警，預計截至去年１２月底錄得
年度虧損４億元人民幣，較２０１６年虧損８５７０萬元人民幣。
集團指，其鐵礦業務持續穩定營運，「供給側改革」亦為下游鋼鐵行業帶來好轉。惟河北、
環北京地區的環保政策收緊，鑫鑫礦業持續停產以及醫院託管業務未達預期所造成的資產減值影
響，使得集團出現重大虧損。（ｅｌ）
26/01/2018 18:00
【企業盈警】奧威控股（０１３７０）去年蝕４億元人民幣
《經濟通通訊社２６日專訊》奧威控股（０１３７０）發盈警，預計截至去年１２月底錄得
年度虧損４億元人民幣，較２０１６年虧損８５７０萬元人民幣。
集團指，其鐵礦業務持續穩定營運，「供給側改革」亦為下游鋼鐵行業帶來好轉。惟河北、
環北京地區的環保政策收緊，鑫鑫礦業持續停產以及醫院託管業務未達預期所造成的資產減值影
響，使得集團出現重大虧損。（ｅｌ）
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