《經濟通通訊社２６日專訊》英皇文化產業（００４９１）發盈警，預料截至去年１２月底
止中期虧損顯著增加，主要由於電影及電視節目投資及製作業務收入減少、金融資產公允價值錄
得虧損，以及２０１６年同期因出售聯營公司錄得非經常性收益。（ｃｈ）
26/01/2018 18:52
【企業盈警】英皇文化產業（４９１）料中期虧損顯著增加
《經濟通通訊社２６日專訊》英皇文化產業（００４９１）發盈警，預料截至去年１２月底
止中期虧損顯著增加，主要由於電影及電視節目投資及製作業務收入減少、金融資產公允價值錄
得虧損，以及２０１６年同期因出售聯營公司錄得非經常性收益。（ｃｈ）
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