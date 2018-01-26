【企業盈警】英皇文化產業（４９１）料中期虧損顯著增加

《經濟通通訊社２６日專訊》英皇文化產業（００４９１）發盈警，預料截至去年１２月底

止中期虧損顯著增加，主要由於電影及電視節目投資及製作業務收入減少、金融資產公允價值錄

得虧損，以及２０１６年同期因出售聯營公司錄得非經常性收益。（ｃｈ）

