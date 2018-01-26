【企業盈喜】秦港股份（３３６９）料去年淨利潤最少增１﹒４５倍

《經濟通通訊社２６日專訊》秦港股份（０３３６９）（滬：６０１３２６）發盈喜，預料

２０１７年度淨利潤將按年增加１﹒４５倍至１﹒７５倍，主要由於期內主要經營貨種煤炭及礦

石吞吐量有較大幅度增長，以及比較基數較小。（ｃｈ）

