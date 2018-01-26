【企業盈喜】勇利投資料全年將虧轉盈，因船舶減值虧損撥回等

《經濟通通訊社２６日專訊》勇利投資（０１１４５）發盈喜，預期期２０１７年財政年度

業績轉虧為盈，將錄得公司擁有人應佔溢利，２０１６年財政年度則錄１７３８﹒１萬美元虧損

。

董事會預期，該溢利業績主要來自集團之船舶減值虧損撥回；投資物業的公允值增加及集團

物業持有及投資業務以及投資控股業務之經營業績錄得溢利。（ｋｙ）

