【企業盈警】ＨＭＶ數碼中國（０８０７８）料中期業績將錄得虧損

《經濟通通訊社２６日專訊》ＨＭＶ數碼中國（０８０７８）發盈警，預期集團於截至去年

１２月底止六個月業績與２０１６年同期比較，將錄得虧損。

該虧損主要源於公司之攤銷、行政費用及其他費用增加，製作及發行電影之收入減少，因大

多數影片將於本財政年度下半年才上映。（ｋｙ）

