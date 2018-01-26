《經濟通通訊社２６日專訊》ＨＭＶ數碼中國（０８０７８）發盈警，預期集團於截至去年
１２月底止六個月業績與２０１６年同期比較，將錄得虧損。
該虧損主要源於公司之攤銷、行政費用及其他費用增加，製作及發行電影之收入減少，因大
多數影片將於本財政年度下半年才上映。（ｋｙ）
26/01/2018 18:23
【企業盈警】ＨＭＶ數碼中國（０８０７８）料中期業績將錄得虧損
《經濟通通訊社２６日專訊》ＨＭＶ數碼中國（０８０７８）發盈警，預期集團於截至去年
１２月底止六個月業績與２０１６年同期比較，將錄得虧損。
該虧損主要源於公司之攤銷、行政費用及其他費用增加，製作及發行電影之收入減少，因大
多數影片將於本財政年度下半年才上映。（ｋｙ）
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