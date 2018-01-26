《經濟通通訊社２６日專訊》長城汽車（０２３３３）（滬：６０１６３３）發出盈警，預
料去年純利為５０﹒３５億元（人民幣．下同），按年減少５２﹒２８％，而營業總收入則預計
為１０１１﹒６９億元，按年升２﹒５９％。
長汽表示，純利下跌主要因公司通過購車搖紅包等活動讓利客戶，對現有產品進行促銷，影
響收入及毛利率水準；通過網路類、電視類、戶外類等媒體全方面進行品牌和產品推廣，致使廣
告宣傳費增幅較大；及為持續提升ＳＵＶ（運動型多用途車）產品的競爭力，繼續加大研發投入
，致使研發費用增長。（ｄｌ）
26/01/2018 17:49
【企業盈警】長城汽車（２３３３）料去年純利跌逾五成
《經濟通通訊社２６日專訊》長城汽車（０２３３３）（滬：６０１６３３）發出盈警，預
料去年純利為５０﹒３５億元（人民幣．下同），按年減少５２﹒２８％，而營業總收入則預計
為１０１１﹒６９億元，按年升２﹒５９％。
長汽表示，純利下跌主要因公司通過購車搖紅包等活動讓利客戶，對現有產品進行促銷，影
響收入及毛利率水準；通過網路類、電視類、戶外類等媒體全方面進行品牌和產品推廣，致使廣
告宣傳費增幅較大；及為持續提升ＳＵＶ（運動型多用途車）產品的競爭力，繼續加大研發投入
，致使研發費用增長。（ｄｌ）
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