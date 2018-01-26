【企業盈喜】新鴻基公司（０００８６）料年度溢利按年有顯著增幅

《經濟通通訊社２６日專訊》新鴻基公司（０００８６）發盈喜，預料截至２０１７年１２

月３１止年度溢利將按年有顯著增幅。主要因為公司的主要投資業務有更強勁的表現，以及私人

財務業務的溢利貢獻增加所致。（ｊｎ）

