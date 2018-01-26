【新股上市】歐化（１７１１）暗盤收市升逾九成，每手賺逾五千元

《經濟通通訊社２６日專訊》歐化（０１７１１）下周一（２９日）掛牌，於輝立證券暗盤

開０﹒９５元，較招股價０﹒５６元高出６９﹒６４％，一度高見１﹒３元，升１﹒３倍；收報

１﹒０７元，高招股價９１﹒１％。每手１萬股，不計手續費賺５１００元。

該股於耀才證券交易場，收報１﹒０８元，高招股價９２﹒９％，每手不計手續費賺

５２００元。（ｃｈ）

