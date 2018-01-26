《經濟通通訊社２６日專訊》歐化（０１７１１）下周一（２９日）掛牌，於輝立證券暗盤
開０﹒９５元，較招股價０﹒５６元高出６９﹒６４％，一度高見１﹒３元，升１﹒３倍；收報
１﹒０７元，高招股價９１﹒１％。每手１萬股，不計手續費賺５１００元。
該股於耀才證券交易場，收報１﹒０８元，高招股價９２﹒９％，每手不計手續費賺
５２００元。（ｃｈ）
26/01/2018 18:42
【新股上市】歐化（１７１１）暗盤收市升逾九成，每手賺逾五千元
《經濟通通訊社２６日專訊》歐化（０１７１１）下周一（２９日）掛牌，於輝立證券暗盤
開０﹒９５元，較招股價０﹒５６元高出６９﹒６４％，一度高見１﹒３元，升１﹒３倍；收報
１﹒０７元，高招股價９１﹒１％。每手１萬股，不計手續費賺５１００元。
該股於耀才證券交易場，收報１﹒０８元，高招股價９２﹒９％，每手不計手續費賺
５２００元。（ｃｈ）
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