【企業盈警】匯銀智慧（１２８０）料去年度虧損減少

《經濟通通訊社２６日專訊》匯銀智慧社區（０１２８０）發盈警，預料截至去年１２月底

止虧損減少，主要由於公司於２０１６年出售及轉讓一附屬公司的全部股權，因而導致虧損，去

年則未有該等事項。

去年公司亦就預付供應商款項減值撥備撥回約４０７０萬元人民幣。另外，公司２０１６年

招聘了若干電子商務專業人才，向合資格參與者授出的購股權導致開支，去年度則未有該等開支

導致的重大影響。（ｃｈ）

