《經濟通通訊社２６日專訊》匯銀智慧社區（０１２８０）發盈警，預料截至去年１２月底
止虧損減少，主要由於公司於２０１６年出售及轉讓一附屬公司的全部股權，因而導致虧損，去
年則未有該等事項。
去年公司亦就預付供應商款項減值撥備撥回約４０７０萬元人民幣。另外，公司２０１６年
招聘了若干電子商務專業人才，向合資格參與者授出的購股權導致開支，去年度則未有該等開支
導致的重大影響。（ｃｈ）
26/01/2018 18:02
【企業盈警】匯銀智慧（１２８０）料去年度虧損減少
《經濟通通訊社２６日專訊》匯銀智慧社區（０１２８０）發盈警，預料截至去年１２月底
止虧損減少，主要由於公司於２０１６年出售及轉讓一附屬公司的全部股權，因而導致虧損，去
年則未有該等事項。
去年公司亦就預付供應商款項減值撥備撥回約４０７０萬元人民幣。另外，公司２０１６年
招聘了若干電子商務專業人才，向合資格參與者授出的購股權導致開支，去年度則未有該等開支
導致的重大影響。（ｃｈ）
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