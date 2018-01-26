《經濟通通訊社２６日專訊》東方網庫（００４３０）發盈喜，料截至去年底止年度綜合除
稅前溢利將大幅上升。
該公司指預期盈利上升，主要由於股權投資期內錄得公平值收益及股息收入約１﹒８８億元
，２０１６年同期錄得收益約３０００萬元。（ｌｙ）
26/01/2018 18:50
【企業盈喜】東方網庫料去年綜合除稅前溢利大升，股權投資收益增
《經濟通通訊社２６日專訊》東方網庫（００４３０）發盈喜，料截至去年底止年度綜合除
稅前溢利將大幅上升。
該公司指預期盈利上升，主要由於股權投資期內錄得公平值收益及股息收入約１﹒８８億元
，２０１６年同期錄得收益約３０００萬元。（ｌｙ）
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